Меладзе виступив на концерті до Дня Росії.

Російський співак Валерій Меладзе був одним з перших артистів, хто засудив війну в Україні. Через антивоєнну позицію його почали хейтити на Батьківщині. Пізніше він навіть натякнув на те, що планує піти зі сцени і займатися наукою.

Але, як бачимо, недовго він протримався без музики і сцени. Так, він виступив на концерті до Дня Росії, де виконав свої головні хіти "Самба білого метелика", "Тропікана-жінка", "Красиво", "Небеса" та інші.

Варто відзначити, що російські пропагандисти незадоволені поведінкою Меладзе. Вони вважають, що артист наживається на громадянах країни, дії яких він засуджує.

Нагадаємо, Валерій Меладзе задумався про відхід зі сцени. Співак планує покинути сцену і зайнятися роботою за фахом. Він зазначив, що його пісні вже давно живуть і будуть жити, тому за них він не переживає.

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