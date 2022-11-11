ЗСУ почали зачистку області після перебування там окупантів.

Український артист Макс Барських відреагував на звільнення рідного Херсона від російських окупантів. Він заявив, що після таких новин відчуває себе щасливим.

Співак додав, що сьогодні жителі кожного окупованого українського міста з нетерпінням чекають на бійців ЗСУ:

"Селище за селищем, місто за містом – кожен кілометр важливий, тому що немає жодного населеного пункту на карті, де б не чекали на українських воїнів. Сьогодні я щасливий, що наш прапор піднімається над селом Станіслав. Все буде Україна".

Звільнення Херсона: що відомо

Днями росіяни заявили про відведення військ з правого берега Херсонської області. У Генштабі підтвердили, що Збройні сили України почали зачистку 12 населених пунктів. Однак зазначається, що загарбники продовжують мінувати дороги та інфраструктуру.

При цьому Україна поки не бачить ознак того, що ворог вирішив остаточно покинути Херсон без боїв, зазначив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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