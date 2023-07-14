Він вже подолав один етап на шляху до усиновлення.

Український телеведучий та ресторатор Даніель Салем, який на початку повномасштабної війни РФ проти України пішов на фронт, прокоментував свої плани усиновити дитину. Попри те, що військовий розлучається з дружиною, він не відмовляється від цієї ідеї.

"Стою в черзі, щоб пройти... Є перший сертифікат, який отримав, і потім офлайн-співбесіда має бути. Я так розумію, що з психологами, і вони скажуть, порадять, яка дитина мені потрібна. І так круто, що є професійні психологи, які тобі скажуть: от, краще так, і ти будеш більш корисним для цієї дитини", - поділився Салем у новому випуску "ЖВЛ".

Ведучий також розповів, що він дуже поважає свою колишню дружину Марію. Разом вони прожили 17 років, жінка народила від Салема доньку Санта-Луну.

"Я вважаю, що вона найсильніша жінка. Як і моя мама, як моя бабуся, як Луна", - розповів про колишню обраницю Салем.

До речі, з донькою він зустрівся зовсім нещодавно. Салем не бачив дівчинку майже з самого початку повномасштабної війни. Щемливий момент зустрічі військовий показував на відео. Він навіть не стримував емоції та плакав.

Салем усиновлює дитину - що відомо

Нагадаємо, раніше військовий розповідав, що візьме в сім'ю дівчинку, батьків якої вбили окупанти. За словами Салема, він міг би забрати дитину до себе тільки після перемоги.

Втім, згодом стало відомо, що ведучий розлучається з дружиною після 17 років шлюбу. На тлі цього фани Салема думали, що він відмовився від планів усиновити дитину.

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