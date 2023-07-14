Український телеведучий та ресторатор Даніель Салем, який на початку повномасштабної війни РФ проти України пішов на фронт, прокоментував свої плани усиновити дитину. Попри те, що військовий розлучається з дружиною, він не відмовляється від цієї ідеї.
"Стою в черзі, щоб пройти... Є перший сертифікат, який отримав, і потім офлайн-співбесіда має бути. Я так розумію, що з психологами, і вони скажуть, порадять, яка дитина мені потрібна. І так круто, що є професійні психологи, які тобі скажуть: от, краще так, і ти будеш більш корисним для цієї дитини", - поділився Салем у новому випуску "ЖВЛ".
Ведучий також розповів, що він дуже поважає свою колишню дружину Марію. Разом вони прожили 17 років, жінка народила від Салема доньку Санта-Луну.
"Я вважаю, що вона найсильніша жінка. Як і моя мама, як моя бабуся, як Луна", - розповів про колишню обраницю Салем.
До речі, з донькою він зустрівся зовсім нещодавно. Салем не бачив дівчинку майже з самого початку повномасштабної війни. Щемливий момент зустрічі військовий показував на відео. Він навіть не стримував емоції та плакав.
Салем усиновлює дитину - що відомо
Нагадаємо, раніше військовий розповідав, що візьме в сім'ю дівчинку, батьків якої вбили окупанти. За словами Салема, він міг би забрати дитину до себе тільки після перемоги.
Втім, згодом стало відомо, що ведучий розлучається з дружиною після 17 років шлюбу. На тлі цього фани Салема думали, що він відмовився від планів усиновити дитину.