Кадри вони показали в Instagram-блозі.

Український музикант Коля Серга відправився на виконання військового завдання разом з телеведучим Даніелем Салемом. Коротке видно, де вони їдуть в машині, артисти виклали в Instagram-блозі.

"Культурний десант на завданні", - коротко написав Серга.

На відео видно, що вони їдуть по трасі. В геолокації вказано - Миколаїв. За кермом машини знаходиться Салем. Куди саме і з якою метою їдуть військовослужбовці - не уточнюється.

Також на задньому сидінні знаходиться Саша Чемеров - український музикант, який допомагає армії, даючи благодійні концерти.

Зазначимо, нещодавно Даніель Салем отримав контузію на фронті. Після цього ведучий зізнався, що втратив слух назавжди.

Нагадавши, Олексій Арестович пояснив, завдяки чому став українським секс-символом.

Також УНІАН писав, що Осадча показала, як зрадниця Повалій продовжує працювати в Росії.

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