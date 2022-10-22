21 жовтня українські артисти виступили в Польщі.

21 жовтня благодійний тур Вєрки Сердючки містами Польщі завершився яскравим виступом у Варшаві. До цього Андрій Данилко виступав у Гданську та Кракові. У Instagram-профілі були опубліковані деякі фрагменти концерту.

Так, хахід відкрила українська співачка ROXOLANA. Сердючка виконала зі сцени культові хіти "Я не поняла", "Dolce & Gabbana", "Гоп-гоп", "Гуляночка", "Є пропозиція", "Хорошо", "Чита-дрита" та інші. Однак особливу увагу приділили композиції "Dancing Lasha Tumbai".

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Цю пісню Андрій Данилко випустив у 2012 році, коли брав участь у Євробаченні від України. Примітно, що тоді розгорівся скандал за участю росіян, які почули в приспіві не "Dancing Lasha Tumbai", а "Dancing Russia goodbye". Зараз Сердючка саме так і заспівала.

Також захід відвідала співачка Джамала, яка прийшла на захід в якості глядача. Однак "Russia goodbye" в кінці співали всі разом.

Нагадаємо, Вєрка Сердючка прокричала на концерті "Путін, щоб ти здох".

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