Український співак тепер завидний холостяк, але, схоже, ненадовго.

Володимир Дантес і екс-дружина нового бойфренда Дорофєєвої Даша Кацуріна підігрівають чутки про свій роман. Нещодавно в Instagram-stories Дарини з'явилися кадри, де вона з кимось готує печиво і садить квіти.

Обличчя незнайомця вона не показала, але в кадр потрапила його рука. За татуюванням уважні шанувальники впізнали екс-чоловіка Наді Дорофєєвої Володимира Дантеса.

Зазначимо, нещодавно Дантес зізнався, що готовий до нових відносин.

"Знаєте, зараз той час, коли можна починати нове життя. І розходитися можна мирно, залишаючись при цьому друзями", - висловився музикант.

Нагадаємо, нещодавно Дантес "спалив" на новому фото дівчину. Він опублікував знімок з полуницею в руках, де в кадрі засвітилася ніжка дівчини з татуюванням вище коліна. Таке татуювання є у екс-дружини бойфренда Дорофєєвої - Даші Кацуріної.

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