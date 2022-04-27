Модель поки тримає в секреті ім'я нового обранця.

Українська модель Даша Астаф'єва зізналася, що зараз її серце зайняте. Після розриву з бізнесменом Артемом Кімом їй вдалося зустріти чоловіка, з яким вона відчуває себе коханою.

"Після останніх моїх стосунків я сказала, що не буду нічого розповідати. Але я скажу так: я зараз дуже щаслива. Я відчуваю себе коханою і справжньою жінкою", - сказала Даша в програмі "Зірковий шлях".

Зазначимо, Даша Астаф'єва зустрічалася з Артемом Кімом 5 років. Півроку тому стало відомо про їх розставання.

"Для мене це дуже повчальна і хороша історія, тому що це єдині стосунки, після яких я залишилася в хороших відносинах. Ми як були справжні друзі, як це з'ясувалося, що ми більше друзі, ніж люди, які кохають один одного. Це любов, але це інша любов. Ми не зовсім готові до продовження сімейних стосунків. На жаль, іноді якісь погані події - вони можуть зруйнувати і почуття і те, що будувалося роками", прокоментувала розставання Даша в інтерв'ю Каті Осадчій.

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва розповіла, що зробить після закінчення війни в Україні.

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