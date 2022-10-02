Дівчина відповіла шанувальникам на їхній хейт.

Українська рестораторка Даша Кацуріна відповіла всіх хейтерам, яким вона не подобається. Дівчина заявила, що у своїх соцмережах публікуватиме все, що захоче, а тим, кому це не до вподоби, дорога одна - на три букви.

"Тут буде моє нерозчісане волосся, тому що я обожнюю своє волосся, і так, я вважаю, його привабливим саме в цьому вигляді. Тут будуть ретузи і я в них, тому що це весело. Тут не буде кожне друге фото з Вовою, щоб показати вам, як ми кохаємо один одного. Ми це один одному показуємо. Тут я буду інколи намагатися виглядати краще, ніж я є. Вам краще або це прийняти, подивитися, які проекти я роблю з командою, або просто на**й відписатися. Дякую", - написала Даша в Instagram.

Зазначимо, раніше Кацуріну захейтили в мережі за недбалий зовнішній вигляд. Шанувальникам не сподобалося нерозчісане волосся Даші та ретузи, які ледь не спадали з її стегон.

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Нагадаємо, раніше Даша Кацуріна розповіла, що розлучилася з чоловіком Михайлом через його зраду з Надею Дорофєєвою та через те, що вона не давала йому особистого простору. В цей непростий момент поруч з нею опинився Володими Дантес, який також пережива розлучення з Дорофєєвою.

Згодом друзі зрозуміли, що між ними є більш серйозні почуття. Тому і вони почали будувати романтичні стосунки.

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