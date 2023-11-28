Дівчина заінтригувала своїх шанувальників.

Блогерка-мільйонниця Даша Квіткова заінтригувала шанувальників новим відео, на якому вона сидить в кафе з чашкою кави і мило посміхається своєму співрозмовнику, якого в кадрі не видно.

Дівчина не стала багато говорити, а лише уточнила, що по очах все видно. І додала, що зараз вона не може багато чого розповісти, але шанувальники обов'язково відчують її вайб.

Цей ролик Квіткова супроводила піснею популярного співака Cheev - "Печаль". Незважаючи на сумну назву треку, в ньому є рядки про стан, коли ти перебуваєш поруч з коханою людиною.

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"Ми удвох і цього нам достатньо. Любити, як востаннє. Адже я з тобою, бо я з тобою", - йдеться в треку.

Крім того, Квіткова останнім часом часто публікує фотографії з розкішними букетами. Однак хто їх дарує - невідомо.

Варто відзначити, що раніше Квітковій приписували роман з Михайлом Заливаком. Його неодноразово бачили в компанії блогерки. Однак ні Даша, ні Михайло свої стосунки не коментують.

Нагадаємо, Квіткова була одружена з Микитою Добриніним. Нещодавно стало відомо про те, що пара розлучилася. При цьому вони залишилися в хороших батьківських відносинах заради сина Лева.

Відомо, що у Добриніна вже є нова дівчина. Шанувальники підозрюють, що це модель Чара Хорив. До слова, Квіткова вже відреагувала на новий роман колишнього чоловіка.

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