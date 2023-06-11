Зараз дівчина задоволена своїм життям.

Блогерка Даша Квіткова повідомила, що офіційно розлучилася з чоловіком, телеведучим Микитою Добриніним. Пара подала на розлучення ще кілька місяців тому, зараз вони чекають на документи.

В інста-сторіз дівчина зізналася, що вони розлучалися через суд, бо виховують маленького сина Лева.

"Відносини нейтральні, батьківські (у них з Добриніним, - УНІАН)", - додала Квіткова.

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Крім того, дівчина сказала, що коли у неї з'явиться новий коханий, вона не буде виставляти їхнє особисте життя напоказ.

"У мене був публічний досвід, і я досі виводжу його наслідки і буду робити це ще довго, судячи з усього. Я дорожу часом, який є зараз у моєму житті. Я щаслива, ось це головне. Сама чи ні, то вже неважливо", - підсумувала блогерка.

Розлучення Даші Квіткової і Микити Добриніна

Про розлучення з чоловіком Квіткова повідомила в інтерв'ю Маші Єфросиніній. Вона сказала, що останнім часом вони з Микитою не могли знайти спільну мову, часто сварилися, намагалися "вколоти" одне одного.

Вони навіть звернулися за допомогою до психотерапевта, щоб залишитися в нормальних відносинах заради сина. Даша не виключала, що ще може зійтися з чоловіком, проте не зараз.

Нагадаємо, пара познайомилася на шоу "Холостяк". Незабаром після фіналу вони почали жити разом, а потім одружилися.

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