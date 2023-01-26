Дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника відповіла на питання своїх шанувальників, як вона відреагувала на новину про розлучення Даші Квіткової і Микити Добриніна.
За її словами, чужа сім'я - темнота, проте їй дуже шкода, що розлучилася пара, свідками зародження якої були всі українці.
"Дуже шкода, що розходяться пари, ще й свідками зародження яких ми були. Особливо, коли такі маленькі діти в сім'ї – для будь-якої дитини розлучення батьків - це удар. Дай Бог, вони зможуть впоратися з випробуванням розлучення. І продовжать бути щасливими", - написала Христина Решетник.
Вона попросила шанувальників до останнього вірити в інститут сім'ї, боротися за стосунки, адже шлюб - це і є справжнє щастя.
"А все інше - це тільки пауза, пошук себе і своєї другої половинки", - додала Решетник.
Розлучення Квіткової і Добриніна
У січні 2023 року Даша дала велике інтерв'ю Маші Єфросиніній, в якому розповіла, що вони з Микитою не живуть разом вже кілька тижнів. Вони вирішили розлучитися, проте документи на розлучення подадуть пізніше.
Зараз вони ходять до психолога, щоб гідно пройти етап розлучення і зберегти здорові батьківські відносини, оскільки у них росте син Лев.
Нагадаємо, вони познайомилися на шоу "Холостяк". У фіналі саме Квіткова стала переможницею.