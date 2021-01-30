25-річна британська модель поділилася з шанувальниками новим пікантним фото.

Модель продовжує розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.

Читайте такожБлиснула грудьми: відома модель поділилась фото з відпочинку в ІспаніїНа новому знімку Роуз обв'язала свої груди хусткою молочного кольору і одягла спідницю. Волосся модель злегка підняла руками, а на обличчі у неї легкий нюдовий макіяж.

"Позаду мене знаходиться третє за величиною магнітне поле на Землі після Північного полюсу і Бермудського трикутника. Деякі кажуть, що є богиня на ім'я Таніт, яка захищає жінок і досі охороняє Ібіцу. Таніт - войовнича богиня танцю, родючості, творення і руйнування, і її місцем проживання є Західне узбережжя, місце заходу, зокрема, область навколо Атлантиди і містичної Ес-Ведри.",- підписала знімок Роуз.

Також модель вказала локацію, де було зроблено фото - це популярний іспанський курорт Ібіца.

Підписники моделі прийшли в захват від її образу і засипали модель компліментами.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.

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Автор: Ірина Погоріла