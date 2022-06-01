У Міжнародний день захисту дітей показуємо, як виглядають спадкоємці і спадкоємиці наших селебріті.

1 червня відзначають Міжнародний день захисту дітей. В Україні в 2022 році день захисту дітей - це кожен день, коли армія дає відсіч окупантам. Сьогодні УНІАН зібрав добірку знімків зіркових діток України.

Маша Єфросиніна

У телеведучої є дочка Нана і син Саша. З ними Марія зараз перебуває за кордоном.

"Цього року значення слів "захист дітей" набуло для кожної української матері нового значення, наповненого страхом і відчайдушною силою. Поки йде війна, кожна з нас живе захистом своїх дітей, приймає всі рішення і діє для тих, хто, як жорстоко показала війна - беззахисні", - написала Єфросиніна в своєму Instagram-блозі.

Наталка Денисенко

Чоловік актриси після повномасштабного вторгнення РФ в Україну перекваліфікувався у військового і захищає свою країну. Наталя тим часом займається вихованням єдиного сина.

"День захисту дітей. Зараз це свято набуло інших смислів... Ми, дорослі, повинні ніколи не допустити в майбутньому цієї трагедії, яку пережили мільйони дітей по всій Україні!!! І робити зараз все, щоб зупинити те, через що гинуть янголята. Будь ласка, бережіть своїх діток, бережіть їхню психіку, бережіть себе заради дітей", - закликала Наталя.

Оля Полякова

Співачка зі своїм чоловіком Вадимом виховують двох дочок - старшу Машу і молодшу Алісу. Після 24 лютого Оля вивезла дочок в більш безпечне місце за кордоном. Нещодавно Полякова опублікувала фото, зроблене ще в мирний час, де вона з дівчатками сидить в саду в сукнях.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов

Пара українських телеведучих виховують синів Івана і Данила.

Від першого шлюбу у Катерини є ще старший син Ілля Поліщук, який живе окремо.

Тіна Кароль

З 2013 року Тіна Кароль сама виховує сина Веніаміна. Вєня - єдина дитина співачки. Він навчається в Лондоні і живе там в українській родині. Артистка зізнається, що часто на зв'язку зі своїм спадкоємцем і навіть відстань не зіпсувала їхні взаємини.

Нагадаємо, названо імена 5 українських співачок, які вийшли заміж за своїх продюсерів.

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