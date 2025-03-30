Артист пішов з життя у 86 років.

Помер відомий американський актор Деніс Арндт, який зіграв роль лейтенанта Філа Уокера у культовому фільмі "Основний інстинкт" та Алекса Пріста у п’єсі "Гайзенберг". Артист відійшов у засвіти 25 березня цього року.

Як повідомляє видання People, кінозірки не стало на 87-му році життя. Трагічну новину про його смерть оголосили рідні знаменитості. Серце Деніса перестало битися у його власному будинку в Ешленді, США. Поки що причина смерті не розкривається.

"З важким серцем повідомляємо про смерть нашого батька, Деніса Лероя Арндта. Він мирно помер у своєму ліжку в улюбленому будиночку, в якому прожив майже 50 років. Він би не хотів, щоб було інакше. Тато прожив своє життя як повноцінний перформанс, відомий своєю неймовірною дотепністю, чарівністю, бунтарським духом, непокірністю, почуттям гумору і пристрастю до мистецтва. Його спадщина, як на сцені, так і поза нею, житиме в серцях родини, друзів та членів громади. Він був чарівним, красивим, спонтанним і магнетичним – справжньою людиною епохи Відродження", – зазначили рідні Арндта.

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Що відомо про Деніса Арндта

Актор народився у 1939 році. Він служив в американській армії та виконував бойові завдання у В'єтнам, бувши пілотом вертольота. Артиста навіть було нагороджено відзнаками за військову службу. Арндт закінчив Вашингтонський університет, після чого розпочав акторську кар'єру.

Він почав грати у театрі та виступав на Шекспірівському фестивалі в Орегоні. Найбільш відома театральна вистава за його участі – "Гайзенберг". За роль Алекса Пріста знаменитість був номінований на премію "Тоні". Популярність в кіно Деніс здобув після участі у фільмах "Кримінальна історія" та "Розумник".

У 1992 році він зіграв у картині "Основний інстинкт". Зірка перевтілився у поліцейського, що проводив допит героїні Кетрін Тремелл у виконанні Шерон Стоун. Також він знімався у стрічках "Хороша боротьба", "Анатомія Грей", "Надприродне" та "Як уникнути покарання за вбивство".

Нагадаємо, раніше померла зірка фільму "Гусарська балада" Лариса Голубкіна. Перед смертю в акторки діагностували хворобу. Російська артистка пішла з життя у віці 85 років.

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