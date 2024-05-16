Художник почав малювати його ще 2020 року.

14 травня король Великої Британії Чарльз III представив свій перший офіційний портрет. Далеко не всі оцінили цю картину.

На полотні заввишки 2,5 метра король тримає руки на рукояті меча, на його плечі можна помітити метелика. Художник Джонатан Йео розповів, що чотири рази зустрічався з Чарльзом III для написання цієї картини.

"Коли я почав цей проєкт, Його Величність Король був ще Його Королівською Високістю принцом Уельським, і, подібно до метелика, якого я намалював, що ширяє над його плечем, цей портрет розвивався в міру того, як змінювалася його роль у нашому суспільному житті", - пояснює автор картини.

Як пише Bild, багато шанувальників королівської сім'ї розкритикували картину, заявивши, що Чарльз III нагадує їм "лиходія" або "сатану з пекла". "Здається, що він купається в крові", - сказав один із них.

Інші висунули версію, що таким чином король хотів підкреслити свою спорідненість із володарем Валахії Владом III, відомим також як Дракула.

Спорідненість Короля Чарльза і Дракули: що відомо

У 2012 році він заявив, що в його жилах тече трансільванська кров. "Генеалогія говорить про те, що я походжу від Влада III", - сказав Чарльз III.

Згідно з книгою Королівської Високості, опублікованою 1982 року сером Іеном Монкрейффом, принц є правнуком Влада III.

"Він може простежити свій родовід від своєї прабабусі королеви Марії, дружини Георга V, до Влада IV, зведеного брата сумнозвісного правителя", - писав The Telegraph.

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