В Instagram він поділився "дуже важливою" інформацією.

Онук української співачки Софії Ротару - Анатолій Євдокименко - з'явився в Instagram. Вперше після спроби втечі з України під час війни він опублікував фото.

Відомо, що сьогодні, 23 березня, чоловікові виповнилося 28 років. Саме з цього приводу він і вийшов на зв'язок.

Нагадаємо, раніше син і онук Ротару намагалися незаконно втекти у Молдову. Сама співачка цей інцидент не прокоментувала.

При цьому вона відреагувала на криваві події в Україні. Вона засудила війну, яку Путін розв'язав в Україні.

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