Модель показала фото / instagram.com/ditavonteese
Зірка бурлеску Діта фон Тіз опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фотографії вона постала в зеленій напівпрозорій спідній білизні з сексуальним поясом. Доповнила вона такий "голий" образ високими рукавичками і панчохами.
Цікаво, що позувала Діта біля вікна. Вона злегка прикрила очі, тим самим показавши ідеальні чорні стрілки. Також вона нафарбувала губи червоною помадою.
Модель показала фото / instagram.com/ditavonteese
Хто така Діта фон Тіз:
- Діта народилася 28 вересня 1972 року в Рочестері
- Діта фон Тіз відома головним чином своїми бурлескними номерами, в пресі її часто називають "королевою бурлеску"
- Діта фон Тіз часто з'являється в списках "найкращих одягнених знаменитостей", є частою гостею на показах мод
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