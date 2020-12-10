Діта фон Тіз часто радує шанувальників подібними знімками.

Зірка бурлеску Діта фон Тіз опублікувала в Instagram новий знімок.

Читайте такожВідома модель знялася топлес (фото)

На фотографії вона постала в зеленій напівпрозорій спідній білизні з сексуальним поясом. Доповнила вона такий "голий" образ високими рукавичками і панчохами.

Цікаво, що позувала Діта біля вікна. Вона злегка прикрила очі, тим самим показавши ідеальні чорні стрілки. Також вона нафарбувала губи червоною помадою.

Хто така Діта фон Тіз:

Діта народилася 28 вересня 1972 року в Рочестері

Діта фон Тіз відома головним чином своїми бурлескними номерами, в пресі її часто називають "королевою бурлеску"

Діта фон Тіз часто з'являється в списках "найкращих одягнених знаменитостей", є частою гостею на показах мод

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич