Зірка каналу "Україна" Володимир Остапчук прокоментував інцидент з коміком "ЧБД" Нурланом Сабуровим.

Володимир Остапчук висловився про те, що на своєму концерті в Лос-Анджелесі Російський комік Нурлан Сабуров сказав про страх коментувати тему війни в Україні.

Свою позицію український шоумен оприлюднив у соціальній мережі Instagram.

"У "Что было дальше" ти можеш бути дуже сміливим, кричати "ми можемо тут говорити що завгодно", ти можеш бути кумиром мільйонів і крутим коміком. Але в першу чергу у людини повинні бути принципи. І називати війну війною, армію росіян - окупантами, а те, що роблять з невинними людьми – геноцидом. Це просто вибір. Але його потрібно зробити", - заявив Володимир Остапчук.

Український телеведучий зазначив, що після такого інциденту Сабуров може забути про розвиток своєї кар'єри, і про те, чого домігся раніше.

"А коли ти засунув язик в *опу - ти мовчанням підтримуєш ці звірства. Тепер ясно "що буде далі", Нурлан. Ти помножений на нуль. І кар'єра, і все, чого ти домігся і зробив", - резюмував зірка каналу "Україна" у своїй публікації.

Нагадаємо, відомий російський комік Нурлан Сабуров під час виступу в Лос-Анджелесі зізнався, що боїться висловлюватися про звірства Росії проти українського народу.

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