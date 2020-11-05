DJ Madonna зробила відверте зізнання.

Екс-дружина українського співака Олега Кензова, DJ Madonna, розповіла, що той її бив.

Про це йдеться в програмі "Зірковий шлях".

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Довгий час дівчина мовчала про домашнє насильство, але потім вирішила розповісти про це. А вплинули на таке рішення листи, які стали приходити їй від інших дівчат, які також постраждали від Кензова.

За словами дівчини, артист був дуже ревнивим і постійно вимагав доводити йому свою любов. В один день Олег навіть зламав її електронну пошту, щоб знайти докази її невірності. А коли дівчина заявила, що хоче з ним розлучитися, то він побив її на очах у старшого сина діджейки від попереднього шлюбу.

"Я сказала йому: "Будь ласка, можеш піти з квартири, у мене просто розривається голова". І зайшов мій старший син і він сказав: "Мам, господи, що ця сволота від тебе хоче?". Олег почув і почав бити мого сина. Молодша дитина стояла і обмочилася, почала кричати: "Олег, будь ласка". Загалом, я не пам'ятаю, як я його відтягнула і він пішов. Витирала кров на підлозі", - сказала дівчина.

Кілька разів вона прощала Кензова і поверталася до нього. І в один момент він побив її з усією силою.

""Чуєш, а це хто тобі написав коментар? А він накачаний, весь в татуюваннях. Ти його хочеш!". Я не встигла добігти до сходів, він викликав ліфт, затягнув мене до нього і почав бити, натиснув на стоп. Він мене бив так, що я обмочилася", - додала екс-дружина співака.

І навіть тоді дівчина його пробачила. За її словами, таке пекло тривало три роки. А потім Кензов закохався в іншу і пішов. Сам співак говорить про те, що кинуті дівчата ніколи нічого хорошого не говорять про своїх колишніх.

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Автор: УНІАН