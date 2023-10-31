За його словами, поки він сконцентрований тільки на боротьбі з ворогом.

Відомий хореограф і військовий Дмитро Дікусар розповів, чи поїде з України після того, як ЗСУ переможуть окупантів.

Як розповів Дікусар в інтерв'ю УНІАН, він про це навіть не думає, тому що всі його сили спрямовані на те, щоб захистити країну від російської агресії.

"Я не планую їхати за кордон. Зараз я заряджений по-іншому. Заради України і людей я життя готовий віддати. Та й куди їхати? Ми повинні будувати країну, і я зараз не про будинки", - сказав Дмитро.

Відео дня

Він додав, що після нашої перемоги обов'язково збере всіх своїх близьких і влаштує гучну вечірку. Однак і про загиблих побратимів він не забуде. За словами Дікусара, їх він буде пам'ятати все життя, кожного поіменно.

"Я мрію зібрати всіх людей, яких я люблю, влаштувати вечірку, де ми будемо пити, гуляти, радіти життю і згадувати кожного поіменно, хто загинув, не дочекавшись нашої перемоги. Я вважаю, що ми повинні пам'ятати їх до кінця свого життя. Вони віддали найдорожче, що у них було. Мабуть, я піду в запій, а потім буду подорожувати", - додав Дмитро.

А ось в танці повертатися він поки не планує, тому що він танцює тоді, коли танцює його душа. А вона зараз, продовжив Дікусар, засмучена.

Нагадаємо, раніше Дмитро Дікусар сказав, коли може закінчитися війна.

Вас також можуть зацікавити новини: