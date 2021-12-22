На знімку вони виглядають досить забавно.

Журналіст і ведучий Дмитро Гордон опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фотографію з президентом України Володимиром Зеленським.

У кадрі і Гордон, і Зеленський позують у чорних класичних костюмах з білими сорочками. При цьому президент доповнив свій образ темною краваткою. Обидва вони забавно посміхаються на камеру.

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Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон показав, як з дружиною і Зеленським смажив шашлики. Але соцмережа Instagram видалила це фото. Пізніше журналіст пояснив, з якої причини фото було видалено.

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