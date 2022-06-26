Актор постраждав під час вистави "Щур".

Російський актор Дмитро Нагієв ледь не загинув на сцені Калінінградського обласного театру. Під час вистави "Щур" на сцені впали декорації, що могло призвести до незворотних наслідків.

Так, співробітники театру відразу ж викликали "швидку допомогу". Але Нагієв відмовився, щоб медпрацівники його оглянули. Попри забій гомілки і садна він продовжив грати на сцені.

"Загалом, нормально. Кульгаю, але повзу. Це робочий момент", - сказав Нагієв.

Зазначимо, з початку війни в Україні Дмитро Нагієв опублікував у своїх соціальних мережах кілька постів, але чітку позицію так і не назвав. Він не сказав, що саме Росія напала на Україну.

Нагадаємо, раніше Дмитро Нагієв перервав мовчання після звірств окупантів у Бучі. Мабуть, різанина в Бучі його настільки приголомшила, що він вирішив написати лаконічний пост зі словами: "Може досить".

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