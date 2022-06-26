Російський актор Дмитро Нагієв ледь не загинув на сцені Калінінградського обласного театру. Під час вистави "Щур" на сцені впали декорації, що могло призвести до незворотних наслідків.
Так, співробітники театру відразу ж викликали "швидку допомогу". Але Нагієв відмовився, щоб медпрацівники його оглянули. Попри забій гомілки і садна він продовжив грати на сцені.
"Загалом, нормально. Кульгаю, але повзу. Це робочий момент", - сказав Нагієв.
Зазначимо, з початку війни в Україні Дмитро Нагієв опублікував у своїх соціальних мережах кілька постів, але чітку позицію так і не назвав. Він не сказав, що саме Росія напала на Україну.
Нагадаємо, раніше Дмитро Нагієв перервав мовчання після звірств окупантів у Бучі. Мабуть, різанина в Бучі його настільки приголомшила, що він вирішив написати лаконічний пост зі словами: "Може досить".