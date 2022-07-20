Як висловився Ступка, у США він "живе на валізах" та думає над поверненням в Україну.

Український актор Дмитро Ступка, який після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну проживає у США, розказав, що війна його застала в літаку із Лос-Анджелеса до Стамбула.

Як розказав актор в інтерв'ю 24 каналу, коли прилетів до Стамбула, то вже не міг летіти в Україну, бо небо було закрите. Тож кілька тижнів він пробув у Туреччині, звідки вирушив до Польщі, а потім - уже з мамою та тіткою - до Німеччини та Італії.

"Згодом я зрозумів, що в Європі немає роботи. Мені сказали, що для продовження роботи актором маю вивчити польську мову. Не маю нічого проти поляків і їхньої мови, але розумів, що польською мовою розмовляють лише в Польщі, а я хочу бути ближче до своєї дитини. Порадився з батьками, з рідними й ми вирішили, що мені треба повертатися до Америки та бути ближче до доньки", - пояснив він.

Як висловився Ступка, у США він "живе на валізах" та думає над поверненням в Україну.

"Вже всіма думками був вдома, скучив за всіма, за рідними, друзями, роботою, сценою, зйомками. Зараз всі проєкти заморожені, бо зараз не до цього. Що буде далі, поки не знаю. Я реально постійно на валізах", - сказав він.

Як розказав актор, з екс-дружиною Поліною Логуновою вони "добре дружать". Жінка не забороняє йому бачитися з їхньою донькою Богданою.

"Єдине, все впирається в гроші. Долетіти з Маямі в Лос-Анджелес – це 5 годин і квитки коштують від 500 до 600 доларів. Якщо я маю нагоду або кошти дозволяють мені прилетіти, то звичайно, що я можу це зробити. Ніхто ніяк не забороняє, просто домовляюся заздалегідь", - зазначив він.

Офіційно пара поки не розлучена, хоча Логунова вже встигла заручитися з іншим чоловіком. А от Дмитро після невдалого шлюбу стверджує, що ще не готовий до нових стосунків.

"В Америці складно з дівчатами. У них інший менталітет, не все так просто. Українські дівчата тут нарозхват, тому що вони дуже красиві. І тут справді не вистачає красивих дівчат. Не знаю, чому так. Є красиві, безперечно, але більшість неохайні, не дуже за собою дивляться", – заявив він.

За словами Ступки, він також не готовий до стосунків з американками, тому що не настільки добре знає англійську, щоб мати можливість говорити на будь-які теми.

"Я вільний і поки що немає якогось сильного бажання заводити нові стосунки. Про одруження взагалі не думаю", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше Дмитро Ступка розкрив всю правду про розлучення з Логуновою. Після цього екс-дружина пригрозила знищити Ступку.

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