Модельєр родом з Берліна вже понад рік щодня викладає фото, зроблені в ліфті. На знімках Вільде позує в одязі з українською символікою.

Франк Вільде - німецький модельєр, який підтримує Україну. Після початку повномасштабної війни він заснував у своєму Instagram-блозі флешмоб - на знак солідарності з нашою країною він щодня публікує знімки в ліфті, позуючи на фото в синьо-жовтих вбраннях, вишиванках і з іншою атрибутикою, пов'язаною з нашим народом.

Зараз він приїхав до Києва, щоб особисто познайомитися з українцями, прогулятися по столиці, а також відвідати захід з нагоди річниці проекту UNITED 24.

В інтерв'ю програмі "Сніданок з 1+1" Вільде сказав:

"Як можна не підтримувати Україну? Я думаю, для кожного це абсолютна норма, хто живе у вільній країні, хто знає про цінність свободи і життя за власними правилами, без гноблення, тероризму, диктатури і ф*шизму".

Модельєр зізнався, що через рік після того, як він вів свій флешмоб в соціальних мережах, до нього звернулося управління будинку з проханням припинити це робити, тому що мешканцям нібито не подобається.

Франк Вільде особисто поспілкувався з сусідами, які заявили, що нічого не мають проти - вони теж підтримують Україну і вважають таку ініціативу дуже цікавою.

Після цього Вільде найняв адвоката, який звернувся до управління будинку з проханням пояснити свої претензії. Ті, почувши, що дизайнер планує подати до суду, швидко відмовилися від своїх слів і заявили, що своїми фотографіями в ліфті Вільде нікому не заважає.

Нагадаємо, до Києва приїхав кантрі-музикант Бред Пейслі і заспівав "Червону руту".

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