За словами шанувальників, вони були кращої думки про хореографа.

Українська хореограф Ілона Гвоздьова стала запрошеною суддею п'ятого ефіру шоу "Танці з зірками". Дівчина ставила невисокі бали учасникам і навіть поскандалила з іншою суддею Катериною Кухар.

Після шоу Ілона поділилася у своєму інста-блозі враженнями від випуску. За її словами, їй було складно, хоча вона дуже хотіла потрапити в четвірку журі.

"Я поборола всі свої страхи і здійснила одне зі своїх потаємних бажань. Дякую за довіру відведену мені народом. Звичайно, я розумію, не все було ідеально і не всім я сподобалася. Мої коментарі, моя мова, мій голос, мої оцінки і так далі. І знаєте, що я думаю? Я не повинна всім подобатися, я неідеальна, але я жива, щира, чесна, в першу чергу з собою, я відчувала і оцінювала серцем", - написала Гвоздьова.

Читайте також"Врятував життя коханій": відома співачка ледь не задихнулася прямо на сценіПри цьому шанувальники відзначили, що Ілона була злегка фамільярною.

"У мене таке враження ніби ви так довго чекали, щоб потрапити в журі і ось ви тут, і вас понесло, навіть занадто. І не сподобалася ваша фамільярність з Кухар і як ви хотіли показати, що ви такий же професіонал. Ви крута, професійна танцівниця, але до Кухар вам треба ще рости", "Я трохи була в шоці. Я дуже добре до вас ставлюся, ви мені дуже подобаєтеся, але вчора це була жесть", "Поважаю вас як танцівницю, але в журі вам робити поки нічого", - пишуть користувачі мережі.

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Автор: Діана Могилєвич