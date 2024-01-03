Злата Мітчелл - старша дочка телеведучої Ольги Фреймут - поїхала з України. Дівчина відзначала Новий рік в Іспанії. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото з торжества.
На знімках Злата постала в леопардовій сукні довжини максі і чорних босоніжках на високих підборах. Дівчина позувала біля дзеркала, в коридорі квартири.
На обличчя Злата нанесла легкий макіяж в коричневих відтінках, який і став логічним завершенням її образу.
"2024 не може мене образити. Спасибі всім за те, що ви є в моєму житті", - підписала кадри Мітчелл.
Варто відзначити, що ще недавно Злата була в Україні, куди прилетіла з США, де живе і навчається останнім часом.
Як відреагували користувачі мережі
- "Злато, яка ж ти шикарна"
- "Красуня"
- "Чудова дівчина"
Нагадаємо, раніше 17-річна дочка Фреймут показала миле фото з бойфрендом. Вони разом провели час у США.