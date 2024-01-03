Злата Мітчелл зараз перебуває в Іспанії.

Злата Мітчелл - старша дочка телеведучої Ольги Фреймут - поїхала з України. Дівчина відзначала Новий рік в Іспанії. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото з торжества.

На знімках Злата постала в леопардовій сукні довжини максі і чорних босоніжках на високих підборах. Дівчина позувала біля дзеркала, в коридорі квартири.

На обличчя Злата нанесла легкий макіяж в коричневих відтінках, який і став логічним завершенням її образу.

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"2024 не може мене образити. Спасибі всім за те, що ви є в моєму житті", - підписала кадри Мітчелл.

Варто відзначити, що ще недавно Злата була в Україні, куди прилетіла з США, де живе і навчається останнім часом.

Як відреагували користувачі мережі

"Злато, яка ж ти шикарна"

"Красуня"

"Чудова дівчина"

Нагадаємо, раніше 17-річна дочка Фреймут показала миле фото з бойфрендом. Вони разом провели час у США.

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