Фотографією з лікарні дочка Аріна поділилася в Instagram, проте потім видалила її.

Дочка російського співака і продюсера Валерія Меладзе Аріна зламала шию.

Як повідомляє портал StarHit, фотографією з лікарні вона поділилася в Instagram. Але пізніше видалила публікацію.

"Прекрасний початок нового року. Зламати шию в Різдво",-написала 18-річна дівчина.

Аріна є дочкою Меладзе від шлюбу з Іриною Малухіною, яка прожила з ним у шлюбі 20 років, народивши трьох дочок - Інгу, Софію і Аріну. Пізніше співак розлучився з Малухіною і одружився на вокалістці «ВІА Гри» Альбіні Джанабаєвій. У пари народилися два сини - Костянтин і Лука.

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Автор: УНІАН