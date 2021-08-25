Лія зараз перебуває в лікарні / instagram.com/meladzemusic
Середню дочку російського композитора Костянтина Меладзе Лію госпіталізували.
Дівчина у своєму Instagram-блозі показала кілька кадрів з лікарні і запевнила, що все найстрашніше вже позаду.
"Зараз тільки поїсти і подивитися "Супербабусю"", - написала 17-річна Лія.
При цьому дівчина не розповіла, що стало причиною госпіталізації. На кадрах лише видно, як вона лежить на лікарняному ліжку і до неї приєднані апарати, які контролюють її стан.
Нагадаємо, Лія - це дочка Костянтина Меладзе від першого шлюбу. Дівчинка народилася в 2004 році від Яни Сум.
Лія зараз знаходиться в лікарні / скріншот Instagram
Лія зараз знаходиться в лікарні / скріншот Instagram
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