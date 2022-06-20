Виконавиці приписують стосунки з Михайлом Кацуріним.

Надя Дорофєєва, яка в березні 2022 року заявила про те, що вони з Вовою Дантесом розходяться після шести років подружнього життя, схоже, вже давно закохана. У себе в профілі вона опублікувала неоднозначне фото, яке підтверджує - у Наді точно хтось є. На знімку виконавиця тримає за руку чоловіка.

Ніякої інформації про чоловіка, в якого закохана Надя, немає.

Зазначимо, Надія і Володимир розійшлися без публічних скандалів. Вони оголосили, що рішення розірвати відносини було прийнято ще до повномасштабного вторгнення, проте вони не повідомляли про нього, тому що це було недоречно.

Хто або що стало причиною - також невідомо. Однак шанувальники вже встигли припустити, що це Вова кинув Надю через те, що та закрутила роман з Михайлом Кацуріним.

Навіть якщо це і правда, Дантес теж не залишився осторонь - його вже помітили в компанії чарівної Даші Кацуріної. Сімейство Кацуріних, до речі, оголосило про своє розлучення через день після заяви Наді і Вови.

Також УНІАН писав, що пасія Дантеса розкрила реальну причину розлучення з бойфрендом Дорофєєвою.

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