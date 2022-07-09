Співачка розмістила у себе в профілі забавне відео, зроблене її фанатами.

Українська співачка Надя Дорофєєва показала у себе в TikTok-блозі короткий ролик, який зробили її шанувальники. На першому знімку Надія ще маленька. Вона зображена у величезному жилеті, який дівчинці явно великий.

Потім показані кілька сучасних фото артистки, де вона позує в пальто, кардиганах і іншому одязі оверсайз.

Таким чином фанати вирішили показати, що любов Дорофєєвої до вільного величезного одягу простежувалася ще в ранньому дитинстві.

Зазначимо, колись ходили чутки, що Надія ходить в широкому одязі через те, що комплексує через свою худорлявість. Але співачка в одному зі своїх інтерв'ю зізналася - комплексів у неї немає, а носити вбрання вільного крою - стильно і комфортно.

Нагадаємо, у березні цього року Надя Дорофєєва і Володимир Дантес оголосили про розлучення. Розлучитися вони вирішили після шести років шлюбу. Справжню причину зірки, звичайно ж, приховали від громадськості. У червні 2022 року стало відомо, що Дорофєєва вже перебуває у стосунках з Михайлом Кацуріним.

Також УНІАН писав, що шанувальники взялися заспокоювати Дантеса після підтвердження нового роману Дорофєєвої.

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