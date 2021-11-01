Гуморист пишається вчинком свого спадкоємця і з радістю похвалився фото з татуюванням підлітка.

Український гуморист Олександр Пікалов зі студії "Квартал 95" розповів, що його син Михайло зробив тату. Дитині коміка всього 16 років, проте хлопець вже відправився в салон і зробив собі досить значний малюнок на половину руки.

На своїй сторінці в Instagram Пікалов спочатку показав відео з тату-салону, а потім і похвалився результатом.

Гуморист пожартував про те, що він не водив дитину в садок і школу, але зараз знайшов можливість це компенсувати. Зірка "Кварталу 95" особисто відвів Михайла на сеанс та пишався рішенням спадкоємця.

"Лайфхак для недолугих батьків. Якщо ви не встигали водити свого сина у садочок, потім взагалі не водили сина до школи, то є місця, куди можна привести - мій син в тату-салоні", - розповів Пікалов.

Виявилося, син гумориста обрав для першого татуювання зовсім немаленький малюнок. 16-річний Михайло відразу ж "забив" половину руки - від ліктя до долоні.

"Перша тату синочка. Зовсім дорослим став", - написав Пікалов під фото з тату своєї дитини.

Результат походу в тату-салон здивував багатьох шанувальників гумориста. Деякі відзначили, що син Пікалов занадто рано зробив собі перше татуювання, тому що в майбутньому він може пошкодувати про скоєне в юнацтві.

Хто такий Олександр Пікалов

Олександр Пікалов - український актор, сценарист, телеведучий, художній керівник і автор студії "95 квартал". Перебував у шлюбі з Іриною Пікаловою з 2003 року. У парі у них народився син Михайло.

Також відомо, що Олександр Пікалов - байкер, колекціонує мотоцикли, у 2015 році у нього було 40 різних мотоциклів, фанат Елвіса Преслі й Америки 1950-х-1960-х, за що отримав прізвисько "Елвіс", дружив з Віктором Януковичем-молодшим.

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Автор: Віолетта Орлова