Артист був у шлюбі з Іриною з 2003 року.

Український актор Олександр Пікалов розлучився з 42-річною дружиною Іриною. Пара була разом 18 років, але вони так і не змогли зберегти свої стосунки.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

Пікалов не назвав причину розлучення. Але сказав, що залишив колишній дружині будинок.

"У мене ж був будинок, який залишив колишній дружині, можна і туди з'їздити. Це дерев'яна садиба. Але я сусід Петра Олексійовича через дві вулиці", - сказав Пікалов.

При цьому Пікалов і його екс-дружина, ймовірно, залишилися в хороших відносинах, бо він був у неї на дні народженні. Там же, за словами артиста, він востаннє бачив президента України Володимира Зеленського. Виявляється, що Ірина - це хрещена мама дочки Зеленського Олександри.

Читайте такожКухар, Горбачова, Саліванчук: хто із зірок влаштовує скандали чоловікам за "лайки" в Instagram"Коли народжувалася Сашка в Кривому Розі, ми удвох з Володимиром Олександровичем сіли в машину і зустрічали Олену Володимирівну з пологового будинку. Розумієш, у нас відносини були дуже хорошими. Дуже багато років у нас такі відносини", - додав Пікалов.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заїхав до батьків і похвалився фотографією.

Хто такий Олександр Пікалов

Олександр Пікалов - український актор, сценарист, телеведучий, художній керівник і автор студії "95 квартал". Перебував у шлюбі з Іриною Пікаловою з 2003 року. У парі у них народився син Михайло.

Також відомо, що Олександр Пікалов - байкер, колекціонує мотоцикли, в 2015 році у нього було 40 різних мотоциклів, фанат Елвіса Преслі і Америки 1950-х - 1960-х, за що отримав прізвисько "Елвіс", дружив з Віктором Януковичем-молодшим.

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Автор: Діана Могилєвич