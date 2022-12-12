Потерпілий більше не має претензій до артиста.

Нещодавно російський музикант Григорій Лепс влаштував бійку біля пітерського бару. На нього було заведено кримінальну справу, проте незабаром конфлікт вирішився.

Як повідомляють росЗМІ, Лепс заплатив за моральний і матеріальний збиток офісному працівнику, якого він побив разом з сек'юріті. Сторони домовилися розійтися мирно.

Адвокат потерпілого зазначив, що клопотання про припинення справи вже подано. Євген Хейфец прийняв вибачення і більше не має претензій до артиста.

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Бійка з Григорієм Лепсом: що відомо

5 грудня 2022 року в ЗМІ почало поширюватися відео, де Лепс у стані алкогольного сп'яніння став учасником вуличної бійки біля одного з місцевих барів. Він почав бійку з петербуржцем, у якого в результаті діагностували перелом носа і забій колінного суглоба.

Потерпілий відразу ж написав заяву в поліцію - було порушено кримінальну справу. Стаття 115 КК РФ "Умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю" має на увазі штраф до сорока тисяч рублів, виправні роботи до року або навіть позбавлення волі на строк до двох років.

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