Тетяна Назарова тривалий час перебувала в тіні та не грала на театральних сценах Києва.

Відома акторка Тетяна Назарова, яка зарекомендувала себе на українській сцені та водночас є дружиною колишнього міністра освіти і науки, держзрадника Дмитра Табачника, планує зіграти в одному з київських театрів. На афіші Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки зазначено, що акторка зустрінеться з глядачами, граючи в премʼєрі "Agnoris".

Вистава має відбутися в кінці листопада. Відомо, що знаменитість виконає роль бабусі (матусі Лу) не лише 30 листопада, а й 12 грудня.

Цікаво, що як розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Назарова зникла. Журналісти та її колеги запевняли, що акторка не дуже любить афішувати своє життя та не спілкується зі ЗМІ. Справу, пов’язану з її чоловіком-утікачем, українка ніяк не коментувала.

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У Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки дружину Табачника дуже цінують за професіоналізм, тож, напевно, перипетії часів Януковича, пов’язані з її одіозним чоловіком не стали на заваді пропозиції зіграти в Києві знову.

Кілька років тому Назарову описували як різнопланову актрису, яка дуже любить сцену та глядачів.

Чим відома Тетяна Назарова

1996 року знаменитість отримала престижне звання Народної артистки України, а вже в 2003-му стала Народною артисткою країни-терористки. У 2009 році вона також отримала від Кремля "Орден Дружби" за внесок у розвиток "дружби та співробітництва" між РФ та Україною.

Театральну кар’єру Тетяна Назарова розпочала 1982 року, а також паралельно вона знімалася в кінопроектах обох країн. За плечима знаменитості участь в таких фільмах і серіалах, як "Повернення Мухтара", "Роксолана", "Доярка з Хацапетівки" та інші.

Раніше УНІАН писав, що українська акторка Тала Калатай розповіла, як вирішила повернутися до зйомок у серіалах, як вони проходять в умовах війни, чому вона понад 20 років мріяла про те, аби в Україні не було російських акторів, та як ставиться до українізації.

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