Відома акторка Тетяна Назарова, яка зарекомендувала себе на українській сцені та водночас є дружиною колишнього міністра освіти і науки, держзрадника Дмитра Табачника, планує зіграти в одному з київських театрів. На афіші Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки зазначено, що акторка зустрінеться з глядачами, граючи в премʼєрі "Agnoris".
Вистава має відбутися в кінці листопада. Відомо, що знаменитість виконає роль бабусі (матусі Лу) не лише 30 листопада, а й 12 грудня.
Цікаво, що як розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Назарова зникла. Журналісти та її колеги запевняли, що акторка не дуже любить афішувати своє життя та не спілкується зі ЗМІ. Справу, пов’язану з її чоловіком-утікачем, українка ніяк не коментувала.
У Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки дружину Табачника дуже цінують за професіоналізм, тож, напевно, перипетії часів Януковича, пов’язані з її одіозним чоловіком не стали на заваді пропозиції зіграти в Києві знову.
Кілька років тому Назарову описували як різнопланову актрису, яка дуже любить сцену та глядачів.
Чим відома Тетяна Назарова
1996 року знаменитість отримала престижне звання Народної артистки України, а вже в 2003-му стала Народною артисткою країни-терористки. У 2009 році вона також отримала від Кремля "Орден Дружби" за внесок у розвиток "дружби та співробітництва" між РФ та Україною.
Театральну кар’єру Тетяна Назарова розпочала 1982 року, а також паралельно вона знімалася в кінопроектах обох країн. За плечима знаменитості участь в таких фільмах і серіалах, як "Повернення Мухтара", "Роксолана", "Доярка з Хацапетівки" та інші.
Раніше УНІАН писав, що українська акторка Тала Калатай розповіла, як вирішила повернутися до зйомок у серіалах, як вони проходять в умовах війни, чому вона понад 20 років мріяла про те, аби в Україні не було російських акторів, та як ставиться до українізації.