Нині вона б хотіла побачити лікарів, які усе ж змогли врятувати життя хлопчика.

Дружина ведучого Тимура Мірошниченка, адвокат Інна, розповіла, що почала більше дізнаватися про стан здоров'я свого названого сина. Влітку вона та її обранець забрали хлопчика з дитбудинку, нині вони допомагають йому звикнути до нового життя, а також займаються його лікуванням.

"Учора до ночі читала медичні наукові журнали про ваду, з якою народився Марсель, і з приводу якої був прооперований (гастрошизис). Зрозуміла, що більшість лікарів, з якими ми контактували, не обізнані щодо її особливості. Бо зустрічається ця вада вкрай рідко. Один випадок на 10-30 тисяч вагітностей. Зрозуміла, чому всі в черзі відмовлялися від нього. Бо, напевно, теж розбиралися. То лише ми такі: "Дитина є? Беремо! Потім будемо розбиратися", - зізналася дружина Мірошниченка.

Вона пояснила, що лікарі, які оперували її названого сина, також могли мало що знати про його рідкісну ваду. Тому дружина ведучого дуже вдячна медикам, які усе ж врятували життя дитини.

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"Тобто лікарі, які рятували йому життя, з високою ймовірністю теж зустрічали таку ваду лише у науковій літературі. Але зробили усе якнайкраще. Безкоштовно (попри дорогі реанімаційні заходи)... Хочу знайти усіх лікарів, медичних братів та сестер, увесь персонал, якому ми завдячуємо життям сина, і обійняти їх міцно-міцно" - додала Мірошниченко.

Нагадаємо, раніше дружина Мірошниченка відверто розповіла про виховання сина з дитбудинку. Вона пояснила, що це дуже важко, але здаватися жінка не планує.

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