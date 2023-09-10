Вона не приховує, що нині їй дуже непросто, адже проблем під час адаптації чимало.

Дружина ведучого Тимура Мірошниченка, адвокат Інна, відверто розповіла про виховання сина з дитбудинку. Нещодавно вони забрали маленького Марселя, нині він звикає до батьків та нового життя.

"Це складно. Складно, бо привʼязаність формується до 8 місяців, і якщо в цей час не було люблячого дорослого поруч, то частіше за все дитина закривається у капсулі недовіри. Складно, бо психіка у Марселя ще дуже розхитана, і будь-що може спровокувати істерику, зупинити яку неможливо. Лише чекати годину-дві, поки не засне від знесилення. Чекати і намагатися вберегти його від сильних травм під час аутоагресії. Складно, бо не так багато часу пройшло, аби він почав нам довіряти. Складно, бо в очах все ще читається сильний біль", - пояснила дружина ведучого в Instagram.

За словами Інни Мірошниченко, нині їй потрібно піклуватися не тільки про старших дітей та названого сина, також їй потрібно працювати, готувати їм їжу та не забувати про себе. Вона не приховує, що це важко, іноді емоції призводять до того, що жінка плаче. Але вона точно знає, що точно з усім впорається.

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Ведучий та його дружина хочуть допомогти Марселю адаптуватися, а потім взяти ще одну дитину, позбавлену батьківської турботи. Тому жінка приймає цей виклик й не здається.

"У мене є перевірочне питання. Коли нудить від втоми чи всю трусить, я питаю себе: "Ти ще хочеш усиновити дівчинку за рік?". Поки моя відповідь "так", я впораюсь. Але це важко. Це виклик... Я точно знаю, що я впораюсь. Ми впораємося. Бо це свідомий крок. І ми всі розуміємо, чому так. І що це нормально для даних умов. Але розуміти - це не означає легко пройти. Ні. Буває по-різному. Але всі ці випробування точно зроблять нас сильнішими і щасливішими", - визнала Мірошниченко.

У коментарях фани підтримали дружину ведучого. Вони бажають їй сил та визнають, що пишаються родиною Мірошниченків. Також коментатори пишуть:

"Неймовірна правда життя. Ви сильна та потужна жінка"

"Тримайтеся, Інно. Така гідна справа обов'язково дасть сил і нагородою буде врятоване життя Марселя"

"Це великий подвиг всиновити дитину. Марселю точно пощастило з такими батьками, як ви".

Нагадаємо, раніше дружина Мірошниченка показала, як названий син "вкладає" себе спати. Дитина не звикла до обіймів та турботи, тому має власні "ритуали", на які важко дивитися без сліз.

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