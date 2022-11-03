Іванна поділилася деталями у своєму Instagram-блозі.

Дружина переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванна зізналася, що читала повідомлення свого чоловіка. Дівчина уточнила, що в Instagram йому пишуть дуже багато дівчат. Є навіть ті, які відкрито говорять, що дружина і дитина - не перешкода.

Ось що про це розповіла сама Іванна:

"Як ви знаєте, сьогодні ми помінялися сторінками. Що ж я зробила в першу чергу? Зайшла в смс. Думаю, що ж там у нього відбувається. І знаєте що я побачила? Багато смс від дівчат, які зізнаються в коханні. Говорять про те, що якщо є дружина і дитина, то це не привід того, що ти там не посунешся".

Судячи з реакції Іванни, численні фанатки чоловіка її зовсім не турбують. Далі вона продовжила показувати себе і дочку в профілі Романа.

Зазначимо, дружина Романа Сасанчина нещодавно повідомила, що Instagram заблокував її сторінку. Причину блокування дівчина не знає, тому щоб не втрачати аудиторію, перейшла на сімейний аккаунт.

Нагадаємо, раніше дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина показала ніжні сімейні фото.

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