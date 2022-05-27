Раніше подружжя не показувало свою дочку в соціальних мережах.

Дружина українського шоумена і волонтера Сергія Притули вперше показала їх молодшу дочку Стефанію. Таким знімком вони вирішили привітати свою дочку з першим рочком.

"Дорога донечка, Стефаніє! Наша безмежна любов! Відсвяткували 1 рік з твого дня народження! Бути батьками такої неймовірної дівчинки - це справжнє щастя! Нехай це буде перше і останнє свято не під мирним небом! І нехай тата в твоєму житті буде більше! Будь нам здорова, наша квіточко! Любимо", - написала Катерина.

Шанувальникам дуже сподобалося сімейне фото Притули, вони засипали їх компліментами.

"Яке диво. Ви всі такі красиві", "Неймовірна сім'я", "Які ви класнючі", "Маленьке янголятко", - пишуть шанувальники в коментарях.

Зазначимо, Сергій Притула одружився у 2015 році на Катерині Сопельник. У цьому шлюбі у нього народилися дві дочки - Соломія і Стефанія. Також у нього є син Дмитро від першого шлюбу.

Нагадаємо, раніше Сергій Притула розповів, куди вивіз сім'ю після повномасштабного вторгнення РФ.

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