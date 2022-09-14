Аліна Шаманська відповіла, чи разом вона зараз з чоловіком Русланом Ханумаком.

Українська телеведуча і блогер Аліна Шаманська відверто розповіла про своє особисте життя. Зірка зізналася, що війна загострила їхні з чоловіком почуття.

За її словами, в їхньому житті буває різне, і вона не хоче виставляти це на публіку в своїх соціальних мережах. Відомо, що останнє спільне інтерв'ю вони давали ще в минулому році, тому у шанувальників закралася думка, що пара розлучилася.

Але, як виявилося, ні. Аліна в програмі ЖВЛ розповіла, що вони з Русланом Ханумаком, актором студії "Квартал 95", разом. А покаже вона їхні спільні фото тільки після весілля.

Попри те, що вони давно одружені і виховують сина, Аліна все ж мріє про розкішне весілля, якого у них не було.

"Це свято кохання. Якщо ти кохаєш свою половинку, то чому б і ні?",- сказала Шаманська.

Зазначимо, Шаманська була ведучою програми "33 за 3". Одного разу вона запросила на інтерв'ю Руслана Ханумака. Чоловік відразу їй не сподобався, але пізніше він зумів домогтися її серця. До слова, пропозицію руки і серця він зробив їй у цій же програмі, але вже в іншому випуску.

Нагадаємо, раніше Аліна Шаманська розсекретила вартість пластичних операцій.

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