Аліна Шаманська неодноразово вдавалася до послуг пластичних хірургів.

Дружина українського актора і сценариста студії "Квартал 95" Руслана Ханумака, блогер Аліна Шаманська нещодавно зробила собі хейлопластику. Це операція по зменшенню відстані між носом і верхньою губою.

У програмі "Світське життя" дівчина зізналася, що це був не перший раз, коли вона вдавалася до послуг пластичних хірургів. Десять років тому вона робила ринопластику (операція зі зменшення носа, - УНІАН), пізніше була блефаропластика (пластика повік, - УНІАН). Відомо, що всі ці маніпуляції проводив пластичний хірург і екс-чоловік слави Камінської - Едгар Камінський.

Читайте такожДо і після: як українські зірки виглядають у реальному житті, що вони приховують (фото)"У мене, якщо чесно, з ним (Едгаром Камінським, - УНІАН) якась енергетична любов. Я ще робила плазмоліфтінг. Загалом, якщо я не помиляюся, то я заплатила 127 тисяч гривень", - зізналася Аліна.

Крім Аліни, прагне бути красивим і її чоловік, зірка "Квартал 95" Руслан Ханумак. Чоловік вже робив собі блефаропластику, а зараз хоче зробити ринопластику.

Нагадаємо, раніше популярну блогерку Аліну Шаманську курйозно обматюкали у Львові.

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Автор: Діана Могилєвич