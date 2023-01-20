Зараз актор відновлюється після поранення.

Український актор Дмитро Лінартович розповів, як отримав важке поранення під Соледаром у боях за Україну. За його словами, снаряд прилетів через отвір в БТРі, в результаті чого він отримав контузію.

У коментарі "Українському свідку" актор розповів, що у нього було відчуття ніби йому знесло пів-обличчя: "Немов ядро врізалося в скроню".

Він додав, що ситуація в Соледарі залишається дуже складною. Окупантів у цій місцевості дуже багато, але воїни ЗСУ дають їм відсіч, і навіть контранаступають.

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Також Лінартович розповів, що на війні дуже важливий бойовий дух.

"Дістати магазин, під'єднати, зняти запобіжник і зробити постріл – це не проблема. Головне - це внутрішній мотив. У московита мотиву немає, він слабкий і приречений. А наші воїни ловлять цей кураж, натхнення сіроманця і козака", - додав воїн ЗСУ.

Поранення Дмитра Лінартовича

Український актор і воїн ЗСУ Дмитро Лінартович отримав поранення в боях під Соледаром. Повідомлялося, що у актора важка контузія, але незважаючи на це він зміг записати потужне відеозвернення до українців, в якому запевнив, що на Україну чекає перемога.

Чим відомий Дмитро Лінартович

Лінартович став популярним завдяки ролям у таких фільмах як "Толока", "Гетьман", "Осінні спогади". Також він грає у виставах - "Циліндр", "Тарас Бульба", "Вкрадене щастя". Крім того, він є актором дубляжу.

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