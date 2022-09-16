Юрій Великий вже не перший раз смішить публіку своїми пародіями на росіян.

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий вразив глядачів новою пародією на Путіна. Він зобразив сценку, де лідер країни-агресора застряг на колесі огляду.

Так, Великий висміяв недавнє відкриття колеса огляду під назвою "Сонце Москви" в російській столиці. Він зобразив, як Путін відвідав колесо огляду і застряг там. Ролик починається з того, що Путін в ролі Великого запитує: "Розповідайте, чого ви мене з бункера витягли?".

Коли Путін застряг на колесі, мер Москви Собянін почав кричати: "Росіяни! Зніміть Путіна".

"Днями в столиці Росії відкрили нове колесо огляду "Сонце Москви". Відкривав його, правда по відеозв'язку, особисто Путін з мером Собяніним. Дуже важлива, скажімо, подія, особливо в той час, коли 2-га армія миру "героїчно" перегруповується з території України. Цікаво, що було б, якби Путін вирішив все-таки покататися на цьому диві інженерної думки за 12 мільярдів рублів?", - написав Великий в описі до ролика на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, актор "Квартал 95" Юрій Великий розповів, як Зеленський реагує на його пародії.

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