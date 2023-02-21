Зірка "Кварталу 95" вдало висміяв пропагандиста.

"Двійник" президента України Володимира Зеленського Юрій Великий, який відомий своїми пародіями, висміяв російського пропагандиста Володимира Соловйова. Не так давно він влаштував істерику і кричав прямо на камеру, коли в ЗМІ розкрилася правда про його гламурного сина-модель.

"У той час, коли головний кремлівський пропагандист Соловйов закликає строковиків вирушати в Україну, два його старших сина не особливо туди поспішають... Хоча обидва вони призовного віку. Мало того, один з них, Даніель, є моделлю в Лондоні... І нещодавно в мережі опублікували його фотографії, де він позує на камеру зі стильною зачіскою, манікюром і макіяжем", - зазначено в описі до нової пародії.

Великий показав, як Соловйов "істерить" через неприємну правду. Пародист максимально точно передав інтонацію пропагандиста, який відомий своєю надмірною емоційністю.

"Та мій син... Вже давно знаходиться в зоні спеціальної модельної операції! І поки ваші діти ховаються від мобілізації, мій син вже три роки марширує по подіумах Лондона в лакованих шкіряних чоботях. Та він одним своїм від'їздом з цієї країни зробив більше для цієї країни, ніж будь-хто. Він поїхав туди як справжній патріот, щоб віддати священний обов'язок своєму батькові!", - пожартував Великий в образі Соловйова.

Пародія сподобалася багатьом глядачам. У коментарях вони пишуть, що Великий показав справжнє обличчя Соловйова, який постійно бреше і вигадує фейки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що син топ-пропагандиста РФ Володимира Соловйова виявився людиною з цінностями, проти яких так наполегливо виступає його батько. Цей юнак відомий у дуже специфічних колах під прізвиськом "Блонді".

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