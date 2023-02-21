Цей юнак відомий у дуже специфічних колах.

Син топ-пропагандиста РФ Володимира Соловйова виявився людиною з цінностями, проти яких так наполегливо виступає його батько. Цей юнак відомий у дуже специфічних колах під прізвиськом "Блонді".

Про це у новому випуску програми "Аргумент" розповіла оперна співачка та екс-депутат Держдуми РФ Марія Максакова. За її словами, світлини сина Соловйова у жіночних позах та образах шокували навіть її. Політикиня пожартувала, що Соловйов-молодший у "мереживних трусиках" позбавив батька "останнього аргументу".

"Блонді - знаєте, що це його (сина Соловйова - УНІАН) кличка? Він дуже добре відомий в колах усіляких вечірок і тусовок. У певних, звісно колах. Там у нього є кличка "Блонді". Ось такі ось цікаві два Соловйови", - сказала Максакова.

Вона додала, що у російських пропагандисті дуже часто з'являються гострі нестикування у стратегії та дійсності. Не тільки у Соловйова є такий син, але й у пропагандиста В'ячеслава Манучарова. За її даними, у кремлівського рупора, який виступає проти США, є двоє дітей від сурогатних матерів-американок. Отже, і громадянство США у них є.

Скандальні фото Соловйова-молодшого

Нещодавно в ЗМІ спливла інформація про те, що 21-річний Данило Соловйов живе в Лондоні та працює моделлю. На деяких фото він позує в жіночому одязі, з манікюром і макіяжем. Відзначається, що фото, які розійшлися в мережі, зробили в рамках рекламної кампанії салону краси "Контора Владислава Лісовця".

Водночас його батько виступає проти ЛГБТ-спільноти, вимагає відправляти на фронт солдатів строкової служби, а також закликає вдарити по європейських столицях ракетами.

Водночас Соловйов впав в істерику після того, як ЗМІ опублікували фото його сина-моделі. Так званий журналіст з піною біля рота став доводити, що Данило Соловйов вчиться в Москві й він "глибоко побожний хлопець".

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