Отримані від продажу кошти співачка планує пожертвувати ЗСУ.

Українська співачка Джамала, яка в 2016 році здобула перемогу на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", вирішила розлучитися зі своєю реліквією - дизайнерською вишитою сукнею. У ньому зірка виходила на сцену в Києві. Виручені кошти співачка планує пожертвувати українським військовим, які обороняють країну від російських окупантів.

Даним рішенням Джамала поділилася в своєму Instagram-блозі і опублікувала фотографії легендарного вбрання.

"Сьогодні сукню, в якій я відкривала "Євробачення" в Києві, можна придбати на аукціоні Catawiki. Виручку - ЗСУ та постраждалим від війни українцям. Для мене це більше, ніж просто річ, це справжній витвір мистецтва, в якому зійшлися традиції та історія моєї країни. Наряд стане ключовим лотом благодійного аукціону, що запускається Catawiki. Він проходитиме з вівторка, 10 травня по середу, 18 Травня (22:00, Київ) на сайті catawiki.com.

Всього буде представлено 11 речей, об'єднаних темою "Євробачення". Зібрані кошти передадуть благодійному фону Yellow-Blue Foundation, який підтримує постраждалих у війні українців. Зараз платформа Catawiki вже допомогла зібрати 100 000 євро, які були передані Фонду ЮНІСЕФ для підтримки українських дітей і сімей", - написала артистка.

Нагадавши, Дженніфер Лопес виступить в Італії на підтримку українців.

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