31-річна голлівудська актриса, зірка "Голодних ігор" і "Людей Ікс: Темний Фенікс" Дженніфер Лоуренс стане мамою.
Для зірки і її чоловіка, директора художньої галереї Кука Мароні ця дитина стане первістком, пише видання People.
Представник актриси підтвердив радісну новину про прийдешнє поповнення в бесіді з виданням People.
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Стосунки Дженніфер Лоуренс і Кука Мароні: що відомо
Про стосунки пари стало відомо у 2018 році. У лютому 2019 року Лоуренс і Мароні оголосили про заручини.
Дженніфер і Кук узаконили свої стосунки в 2019 році. Церемонія одруження пройшла в особняку міста Ньюпорт, що в Род-Айленді. На весілля були запрошені 150 гостей, серед яких - Адель, Емі Шумер, Кріс Дженнер і Емма Стоун.
Чим відома Дженніфер Лоуренс
- Дженніфер Лоуренс - американська актриса, що отримала популярність після ролі Кітнісс Евердін у фільмі "Голодні ігри".
- Лауреат премії "Оскар" (2013), трьох премій "Золотий глобус" (2013, 2014, 2016), премії BAFTA (2014), двох "Премій Гільдії кіноакторів США" (2013, 2014).
- У 2015 році стала найбільш високооплачуваною актрисою у світі за версією журналу Forbes.