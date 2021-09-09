Додаткові подробиці, пов'язані з вагітністю зірки, наразі невідомі.

31-річна голлівудська актриса, зірка "Голодних ігор" і "Людей Ікс: Темний Фенікс" Дженніфер Лоуренс стане мамою.

Для зірки і її чоловіка, директора художньої галереї Кука Мароні ця дитина стане первістком, пише видання People.

Представник актриси підтвердив радісну новину про прийдешнє поповнення в бесіді з виданням People.

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Стосунки Дженніфер Лоуренс і Кука Мароні: що відомо

Про стосунки пари стало відомо у 2018 році. У лютому 2019 року Лоуренс і Мароні оголосили про заручини.

Дженніфер і Кук узаконили свої стосунки в 2019 році. Церемонія одруження пройшла в особняку міста Ньюпорт, що в Род-Айленді. На весілля були запрошені 150 гостей, серед яких - Адель, Емі Шумер, Кріс Дженнер і Емма Стоун.

Чим відома Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс - американська актриса, що отримала популярність після ролі Кітнісс Евердін у фільмі "Голодні ігри".

Лауреат премії "Оскар" (2013), трьох премій "Золотий глобус" (2013, 2014, 2016), премії BAFTA (2014), двох "Премій Гільдії кіноакторів США" (2013, 2014).

У 2015 році стала найбільш високооплачуваною актрисою у світі за версією журналу Forbes.

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Автор: Ольга Робейко