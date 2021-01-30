Дівчина не приховує бажання зустріти другу половинку.

Українська співачка, відома як Jerry Heil, не приховує, що перебуває в активному пошуку своєї другої половинки. На цей раз вона вирішила нагадати про це, блиснувши сталевим пресом на новому знімку.

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"З 16 років, Як я Джеррі Хейл, мене дратувало, коли запитують: "Джеррі, де твій Том?". А тепер я думаю: А де мій Том?" - написала вона в підписі до знімка.

Підписники співачки підтримали свого кумира компліментами та жартівливими коментарями:

"Том дочитує третій том Толстого", "Як співала Земфіра: "А дівчинка дозріла", "Я тут", "Том Хенкс?", "Потрібно влаштувати конкурс на Тома", "Він шукає відповідь на питання "А де моя Джеррі", "На дивані дивилася?".

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Автор: УНІАН