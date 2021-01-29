Jerry Heil / фото instagram.com/thejerryheil

Українська співачка, відома як Jerry Heil, поділилася пікантним знімком.

Читайте такожУкраїнська співачка шукає собі "придуркуватого" хлопцяФото виконавиця опублікувала в Instagram.

«Пандіти, знаєте, скільки наважувалася постити? Місяць! Назріває питання: пошлість чи естетика?» - спитала вона у своїх підписників.

Прихильники Jerry Heil закидали її компліментами у коментарях:

«Естетична пошлість», «Пошла естетика», «Шалено красиве фото, нічого пошлого», «Та ти шо!», «Богиня», «Яна, ти така гарна», «Секс», «Скоро в новинах: «Джері Хейл на полюванні, шукає чоловіка», «Рада бачити тебе сексуальною», «І ти кажеш, що попи немає».

Jerry Heil / фото instagram.com/thejerryheil

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Автор: УНІАН