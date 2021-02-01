Досить відвертим знімком дівчина вирішила проілюструвати чергове зізнання про маму.

Українська співачка, відома як Jerry Heil попозувала в душі без одягу і зізналася, як її хотіла назвати мама.

Читайте також"Дівчинка дозріла": співачка Jerry Heil "в активному пошуку" показала сталевий прес (фото)Новий відвертий знімок дівчина опублікувала у своєму Instagram.

"Уявляєте, пандіти! Мама хотіла назвати мене Наташею. Вважаєте, підійшло б? От якби ви вибирали собі ім'я, це було б...", - підписала вона фото.

Більшість підписників співачки вирішили, що ім'я Яна їй більше личить: "Не можу уявити тебе Наташею", "У мене мурашки від моєї Наташки, ага", "А я думав, що тебе Наташа і звуть...", "Якщо їхати з гастролями до Туреччини або Єгипту, можна взяти ім'я Наташа як другий псевдонім".

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Автор: УНІАН