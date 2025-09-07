Зірка "Інтерстеллара" мала розкішний вигляд.

Американська акторка Джессіка Честейн, яка відома за ролями у фільмах "Інтерстеллар", "Агент Єва" та "Марсіянин", отримала свою почесну зірку на Алеї слави в Голлівуді.

48-річна Честейн мала розкішний вигляд. Для церемонії відкриття зірки вона одягла вишукану максісукню темно-синього відтінку з глибоким декольте. Джессіка обрала притаманну для себе зачіску та підкреслила образ яскравим макіяжем з червоною помадою.

У своєму Instagram акторка поділилася відео з важливої для неї події. Під час заходу Честейн підтримували її діти - 7-річна дочка Джульєтта та 5-річний син Август. На кадрах видно, як Джессіка сяє від щастя, що вона підтвердила сама, заявивши, що її мрія здійснилася.

"Вчора я отримала свою зірку на Голлівудській алеї слави. Це означає, що тепер я доступна 24/7, щоб люди могли на мене наступати, - мрії збуваються", - з гумором прокоментувала артистка.

Варто зазначити, що Джессіка Честейн - акторка, чий талант був відзначений багатьма відомими нагородами такими, як "Оскар" та "Золотий глобус". При цьому голлівудська зірка висловлює активну позицію в підтримку Україну. Після початку повномасштабного вторгнення вона навіть приїжджала в Київ з візитом до "Охматдиту", а також відвідала Ірпінь.

